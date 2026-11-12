¡Crece el empleo en Sonora! Suman más de 25 mil nuevos puestos formales en 2026

Gracias a la política económica impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora mantiene una tendencia positiva en la generación de empleo formal, al registrar un crecimiento de 3.96% de enero a octubre de 2026, equivalente a la creación neta de 25 mil 498 puestos de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El titular del Ejecutivo estatal reconoció los resultados reflejados en Sonora con más y mejores empleos, derivado del esfuerzo colectivo de todas las dependencias que conforman el gobierno estatal para lograr mantener el liderazgo industrial del estado, el crecimiento de las empresas y la llegada de nuevas inversiones que generan puestos de trabajo bien remunerados.
La información sobre los puestos de trabajo registrados ante el IMSS también refleja que, al comparar octubre de 2025 con octubre de 2026, la entidad presentó un crecimiento anual de 2.34%, lo que representa 15 mil 322 nuevos puestos de trabajo.
A octubre de 2026, se llegó a la cifra de 669 mil 758 empleos, lo que representa 19 mil 803 puestos laborales más respecto a septiembre de 2026.
Estos resultados son reflejo del trabajo coordinado para impulsar la inversión y respaldar a los sectores productivos, porque nuestra prioridad es que el crecimiento económico se traduzca en empleos formales y mejores condiciones de vida para las familias sonorenses; seguimos avanzando en la generación de oportunidades laborales, el fortalecimiento de nuestra economía y el bienestar de las familias sonorenses, indicó el gobernador Durazo Montaño.
Estos resultados reflejan el dinamismo del mercado laboral sonorense y el fortalecimiento de las condiciones para la generación de oportunidades de empleo formal, en beneficio de las familias y el desarrollo económico de la entidad.
El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría del Trabajo, continuará trabajando en coordinación con los distintos sectores productivos para fortalecer el empleo formal y promover mejores oportunidades laborales para las y los sonorenses.