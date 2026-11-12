¡Crece el empleo en Sonora! Suman más de 25 mil nuevos puestos formales en 2026

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De enero a octubre, el estado registró un crecimiento de 3.96% en el empleo formal, de acuerdo con cifras del IMSS. La entidad alcanzó 669 mil 758 trabajadores asegurados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:00 AM.
En Sonora y editada el 12/11/2026 11:04 AM.