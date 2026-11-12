¡El Librobús llega a Nogales! Llevará libros y actividades culturales a 19 localidades de Sonora

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La librería móvil del Fondo de Cultura Económica recorrerá 18 municipios del estado hasta el 27 de noviembre, acercando miles de títulos y actividades de fomento a la lectura para todas las edades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 12/11/2026 11:36 AM.
En Sonora y editada el 12/11/2026 11:41 AM.