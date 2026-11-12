¡El Librobús llega a Nogales! Llevará libros y actividades culturales a 19 localidades de Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) participan en la ruta regional Letras Peninsulares/Letras al Norte, una iniciativa del Fondo de Cultura Económica (FCE) que, del 8 al 27 de noviembre, llevará el Librobús 2026 a 19 localidades de 18 municipios de Sonora, bajo el lema “La feria por todos lados”.
El Librobús es una librería móvil que acerca una amplia selección de libros a distintas comunidades, con títulos para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Cuenta con un acervo de entre cuatro mil y doce mil ejemplares, que incluye novelas, cuentos, historia, divulgación científica, literatura latinoamericana, novelas gráficas y cómics, además de revistas, películas y material didáctico. Su espacio tiene capacidad para recibir hasta 10 personas de manera simultánea.
La ruta en Sonora contempla visitas a San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Benjamín Hill, Magdalena, Ímuris, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Villa Juárez, Navojoa, Álamos, Etchojoa y Huatabampo, donde concluirá el 27 de noviembre.
Además de ofrecer libros al público, el Librobús acompaña su recorrido con actividades de fomento a la lectura y expresiones artísticas, como lecturas en voz alta, círculos de lectura, narración de cuentos, talleres y dinámicas culturales dirigidas a personas de todas las edades.
Letras Peninsulares/Letras al Norte reúne los esfuerzos del Fondo de Cultura Económica y las instituciones culturales de Baja California Sur, Baja California y Sonora para ampliar el acceso a los libros y promover la lectura en sus comunidades.
Invitan a la comunidad sonorense a recibir el Librobús, visitarlo en familia o con amigos, explorar su acervo, descubrir nuevas historias y disfrutar de las actividades que ofrece en cada localidad.
El programa completo de la Feria del Libro Sonora 2026 puede consultarse en isc.sonora.edu.mx y en redes sociales a través de @iscsonora.