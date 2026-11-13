Congreso de Sonora recibe propuestas sobre salud mental, educación, ganadería y cuidado ambiental

El Pleno del Congreso de Sonora recibió y turnó a comisiones iniciativas relacionadas con prevención de riesgos en la actividad pecuaria, protección de la salud mental de las personas trabajadoras, fortalecimiento de la educación y manejo permanente de residuos en playas y riberas de los ríos.
El diputado Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela (Morena) propuso reformas a las leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Ganadería para establecer un sistema estatal de prevención y atención de riesgos pecuarios que contemple alertas tempranas, abastecimiento de agua y forraje, seguros para pequeños productores y la recuperación de unidades ganaderas afectadas por contingencias.
En el ámbito laboral, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) planteó reformas a la Ley de Fomento al Empleo destinadas a incorporar la salud mental y el bienestar emocional en las políticas laborales, mediante campañas contra el acoso y la violencia, capacitación, orientación para prevenir riesgos psicosociales y la promoción de espacios de trabajo libres de hostigamiento.
Por su parte, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez y la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC) presentaron una reforma a la Ley de Educación para fortalecer las jornadas escolares ampliadas, mejorar la infraestructura y ampliar los apoyos al alumnado; además de crear un comité permanente de evaluación y mejora continua del sistema educativo estatal.
Finalmente, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) propuso adicionar la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para que municipios con playas y zonas ribereñas incorporen acciones permanentes de recolección y manejo de residuos sólidos en sus programas municipales.