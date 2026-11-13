Congreso de Sonora recibe propuestas sobre salud mental, educación, ganadería y cuidado ambiental

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Diputados de Morena, PT y Movimiento Ciudadano presentaron iniciativas para atender riesgos pecuarios, prevenir la violencia laboral, fortalecer las escuelas y mejorar el manejo de residuos en playas y riberas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 11:16 AM.
En Sonora y editada el 13/11/2026 11:22 AM.