Consolidan Patty Ruibal y Toño Astiazarán el Congreso de la Familia ante más de mil 500 asistentes

...

La cuarta edición reunió historias de vida, experiencias de superación y herramientas para fortalecer los lazos familiares, con una destacada participación juvenil

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 11:34 AM.
En Sonora y editada el 13/11/2026 11:42 AM.