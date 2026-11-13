Lorenia Valles destaca el peso de Sonora en la industria minera

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, asistió al 16° Congreso Internacional Minero 2026, organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México Distrito Sonora, en la ciudad de Hermosillo.
Durante su recorrido por las instalaciones del evento donde participaron empresas y especialistas nacionales e internacionales, Valles Sampedro reconoció la importancia de este sector de la economía para el estado y el país, mencionando que la minería genera más de 400 mil empleos, de los cuales, 155 mil se encuentran en Sonora.
La minería es una fuente de empleos y de ingresos para muchas familias que viven en las comunidades mineras, o bien, que migran a estas localidades en busca de mejores oportunidades, expresó.
Consideró que, en el marco del Plan México —impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum— y del Plan Sonora de Energías Sostenibles —impulsado por el gobernador Alfonso Durazo—, es importante seguir consolidando a la industria minera, ya que es un motor de todos los sectores estratégicos, entre ellos, la electromovilidad, la energía y los semiconductores.
Finalmente, Lorenia Valles celebró que el 16° Congreso Internacional Minero 2026 se esté llevando a cabo en el estado de Sonora, y reconoció al Ing. Roberto Sitten Ayala, presidente de la AIMMGM en Sonora.
Nuestro estado es el corazón minero de México; aporta 33.8% de la producción nacional, además de ocupar el primer lugar en producción de cobre y oro. Sonora es un nodo del desarrollo industrial y contribuye a que México esté entre los principales productores mineros del mundo.