Lorenia Valles destaca el peso de Sonora en la industria minera

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La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación asistió al encuentro en Hermosillo y resaltó que la minería genera 155 mil empleos en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 12:31 PM.
En Sonora y editada el 13/11/2026 12:34 PM.