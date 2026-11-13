Marcela MAVAL acompaña a Alfonso Durazo en el Congreso Internacional de Minería

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La diputada local por Nogales participó en el encuentro que reúne a autoridades, especialistas y representantes de la industria para dialogar sobre el desarrollo minero de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/11/2026 11:47 AM.
En Sonora y editada el 13/11/2026 11:53 AM.