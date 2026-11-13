Marcela MAVAL acompaña a Alfonso Durazo en el Congreso Internacional de Minería

La diputada local por Nogales, Marcela MAVAL asistió al 16.º Congreso Internacional de Minería, encuentro que reúne a representantes del sector minero, autoridades y especialistas para impulsar el intercambio de experiencias, la innovación y el desarrollo de esta industria.
Durante el evento, acompañó al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en este importante espacio de diálogo que permite fortalecer la vinculación entre el sector público y la industria minera.
La participación en este encuentro se enmarca en la visión del gobernador Alfonso Durazo de impulsar el potencial minero de Sonora, promover nuevas inversiones y generar oportunidades que contribuyan al crecimiento económico y al bienestar de las familias sonorenses.
Marcela MAVAL destacó la importancia de continuar respaldando los espacios que promueven el desarrollo productivo de la entidad, reconociendo a la minería como una actividad estratégica para la economía de Sonora.