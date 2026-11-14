Asume Toño Astiazarán la Coordinación Estatal de la Defensa por Sonora del PRI

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Con el respaldo de la dirigencia nacional y estatal del PRI, Toño Astiazarán rindió protesta como coordinador estatal y llamó a construir una alianza ciudadana para defender el futuro de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 10:21 AM.
En Sonora y editada el 14/11/2026 10:32 AM.