Gestiona FGJES entrega de detenido por el caso Cecop

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) gestiona, a través de los conductos institucionales correspondientes, la entrega a las autoridades mexicanas de una persona detenida en Estados Unidos de América (EUA), relacionada con las investigaciones del caso del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), quien cuenta con órdenes de aprehensión vigentes y es requerida por tribunales de Sonora.
El Fiscal General, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que el detenido actualmente se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses, en una estación migratoria, y que será puesto a disposición de un juez en materia migratoria de ese país, quien resolverá lo conducente conforme a la legislación norteamericana.
Explicó que, una vez que las autoridades de Estados Unidos determinen el procedimiento correspondiente, deberá concretarse su entrega por los canales formales para que sea presentado ante los tribunales sonorenses que requieren su comparecencia, en cumplimiento de los mandamientos judiciales existentes.
Salas Chávez señaló que los trámites podrían prolongarse algunos días más, debido a que están sujetos a la regulación y los procedimientos de las autoridades estadounidenses; no obstante, destacó que su localización y detención representan el cumplimiento de un compromiso pendiente con la sociedad sonorense y reiteró que la Fiscalía continuará trabajando para garantizar que no haya impunidad.