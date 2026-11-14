Gestiona FGJES entrega de detenido por el caso Cecop

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La Fiscalía de Sonora realiza trámites ante autoridades estadounidenses para que la persona detenida sea entregada a México y responda ante tribunales estatales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 12:15 PM.
En Sonora y editada el 14/11/2026 12:20 PM.