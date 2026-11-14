Recibe Congreso del Estado paquete económico 2027

La presidenta del Congreso de Sonora, diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), recibió de Adolfo Salazar Razo y Carlos Hernández, secretarios de Gobierno y Hacienda, respectivamente, la propuesta de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual contempla ingresos y egresos por un monto de 98 mil 635 millones de pesos.
Acompañada por la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena), presidenta de la Comisión de Hacienda, y por integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), Gómez Lizárraga señaló que el Poder Legislativo se abocará al análisis del proyecto, procurando mantener los equilibrios presupuestales en beneficio de las y los sonorenses.
Por su parte, el secretario Adolfo Salazar Razo explicó que la propuesta tiene una visión social que prioriza programas y acciones orientadas al bienestar de la población, entre ellas, becas, apoyos alimentarios, subsidios a la tarifa del transporte público, infraestructura, salud, vivienda social, así como otros rubros que el pueblo demanda.
En tanto, Carlos Hernández Cordero destacó que el paquete fiscal 2027 se elaboró con responsabilidad, a fin de preservar la estabilidad de las finanzas estatales durante el último año de la actual administración.
En la recepción de los documentos estuvieron presentes los diputados Norberto Barraza Almazán (PES), Raúl González De la Vega (PVEM), César Adalberto Salazar López (NAS) y René Edmundo García Rojo (PT), así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Sonora.