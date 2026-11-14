Recibe Congreso del Estado paquete económico 2027

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El Gobierno del Estado entregó al Congreso el Paquete Económico 2027, que contempla recursos para becas, salud, vivienda, transporte e infraestructura.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 11:30 AM.
En Sonora y editada el 14/11/2026 11:38 AM.