Sonora proyecta presupuesto de 98 mil 635 millones de pesos para 2027

Con una visión social que coloca el bienestar de las familias en el centro de las decisiones presupuestales y refleja el compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño, fue entregado el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027 al Congreso de Sonora, cuyo monto asciende a los 98 mil 635.8 millones de pesos. Este proyecto no contempla nuevos impuestos y reafirma la política de ejercer el presupuesto social más grande en la historia de Sonora.
El mandatario estatal destacó que se trata de un paquete fiscal elaborado con criterios de disciplina financiera, responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos, y una visión de cierre ordenado de la administración estatal.
En la propuesta de presupuesto para el próximo año que fue entregado por el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo y el secretario de Hacienda, Carlos Hernández Cordero a la presidenta del Congreso de Sonora, Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga se priorizan áreas como educación, bienestar, salud, seguridad, justicia, transporte público, vivienda y desarrollo regional, con el objetivo de fortalecer las condiciones de vida de las y los sonorenses, garantizando la continuidad de las políticas públicas que atienden de forma directa a las y los sonorenses.
En materia de inversión pública, el proyecto contempla 4 mil 192 millones de pesos conformado por 3 mil 492 millones de pesos propuestos y remanentes de 700 millones de pesos, el monto más alto desde 2021. Por primera vez este rubro supera los 4 mil millones de pesos, con una programación de 471 acciones distribuidas en los 72 municipios de la entidad.
Con estos recursos se dará continuidad para la conclusión de proyectos estratégicos, el fortalecimiento de infraestructura estatal, e impulsar el desarrollo económico y regional para atender las necesidades de la ciudadanía.
En este paquete económico, se contempla el presupuesto social más grande de la historia de Sonora, con un crecimiento del 7.2 por ciento para acciones que benefician de forma directa a las y los sonorenses, entre ellas becas, uniformes, alimentación escolar, transporte público, apoyos sociales y alimentarios, programas de juventud, deporte, cultura, campo, y vivienda.
Asimismo, se refuerzan programas federales con recursos estatales superiores a 1,360 millones de pesos, complementado con una parte federal de 1,560 millones de pesos, destinada a ampliar coberturas y fortalecer los apoyos en materia de bienestar, salud, seguridad y actividad agropecuaria.
En participaciones a municipios se estipulan 13 mil 185.9 millones de pesos; en tanto que para poderes y órganos autónomos serán 11 mil 44.6 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento de 6.8 por ciento.
El gobernador Alfonso Durazo refrendó su compromiso a través de esta propuesta de presupuesto de mantener una política de carácter social, en sintonía con el Gobierno de México, donde se priorice la atención a las necesidades de la población y el desarrollo equilibrado de las regiones.