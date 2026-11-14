Sonora proyecta presupuesto de 98 mil 635 millones de pesos para 2027

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El gobernador Alfonso Durazo entregó al Congreso el Paquete Económico 2027, que no contempla nuevos impuestos y plantea destinar más recursos a programas sociales, educación, salud e infraestructura

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/11/2026 10:13 AM.
En Sonora y editada el 14/11/2026 10:21 AM.