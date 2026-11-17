Con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura, fomentar el hábito de la lectura y generar espacios para el desarrollo artístico y literario, bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) inauguró la Feria del Libro Sonora 2026, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre con más de 140 actividades para público de todas las edades.
Como parte de esta Feria del Libro Sonora 2026, que se lleva a cabo en la Plaza Bicentenario y en otras sedes en Hermosillo, se realizó un reconocimiento a Inés Martínez de Castro por su trayectoria y aportación a la literatura sonorense. Asimismo, se presentarán las cinco obras ganadoras del Concurso del Libro Sonorense 2025, correspondientes a las categorías de dramaturgia, novela, poesía, crónica y literatura para infancias.
Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del ISC, mencionó que esta edición contempla 59 presentaciones literarias, 32 talleres, cinco presentaciones artísticas y más de 69 módulos de exhibición, con la participación de escritoras, escritores, promotores de lectura y agrupaciones artísticas sonorenses. Para las actividades del foro principal se prevé la asistencia de más de 25 mil personas.
Hoy, al inaugurar la Feria del Libro Sonora, 2026, una emoción especial me envuelve. Pienso en las generaciones de escritoras y escritores que han dado voz a esta tierra, en quienes abrieron caminos cuando los espacios para la literatura eran escasos en quienes comprendieron que escribir desde Sonora no significaba permanecer en los márgenes, sino reconocer en nuestra propia experiencia una manera singular de participar en la cultura universal, indicó.
También se contará con la ruta del Librobús “La Feria por todos lados”, que recorrerá 18 localidades programadas, desde San Luis Río Colorado hasta Huatabampo, para llevar los libros y las actividades de fomento a la lectura a más comunidades. Cabe destacar que dicha ruta comenzó el pasado 8 de noviembre.
Para niñas, niños y jóvenes, el Foro Infantil y Juvenil contará con presentaciones editoriales, talleres y actividades de acercamiento a la lectura. Entre las propuestas destacan el taller Leetectives con Agente Ave 008, a cargo de Eva Calderón; la presentación del libro El jardín de Carolina, de María Belén Navarrete de Martínez de Castro, y la puesta en escena de El principito, a cargo del grupo de teatro Leneas, de Cobach Nogales I.
De igual manera, se desarrollará el XII Encuentro Internacional de Narrativa Breve “Edmundo Valadés”, integrado por 21 mesas y actividades en Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas y Hermosillo, como parte de una programación que incluye presentaciones editoriales, talleres, teatro, música y danza.Con esta edición, el Gobierno de Sonora refrenda el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de impulsar espacios de encuentro entre autores, lectores y creadores, acercar las expresiones artísticas a las comunidades y fortalecer la cultura como un derecho y una herramienta para el desarrollo de las y los sonorenses.
Estuvo presente: Carlos Ricardo Pacheco Zamora, jefe del departamento de Literatura y Bibliotecas del ISC.