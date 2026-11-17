Entre música, color de los contingentes y expresiones de identidad cívica, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el Desfile Cívico, Deportivo y Cultural por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una celebración que reunió a poco más de 4 mil participantes en las principales vialidades del Centro Histórico de Hermosillo.
El mandatario estatal resaltó el significado de este tipo de expresiones culturales, artísticas y deportivas para reconocer el valor de una de las más grandes transformaciones sociales y políticas que ha vivido el país.
Me da muchísimo gusto, vale la pena recordar que la Revolución Mexicana es una de las tres grandes transformaciones que ha tenido ya nuestro país y que recogió en la Constitución la mayor parte de los derechos sociales de los que hoy disfrutamos las y los mexicanos, manifestó el gobernador.
El recorrido inició en el cruce de las avenidas Sonora y Rosales y concluyó en la avenida Heriberto Aja y bulevar Eusebio Kino, donde los distintos contingentes avanzaron ante la presencia de familias que se dieron cita para presenciar el desfile y sumarse a esta jornada de convivencia.
A través de esta celebración, Sonora recordó el levantamiento armado del 20 de noviembre de 1910, convocado por Francisco I. Madero mediante el Plan de San Luis, que llamó a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz y marcó el inicio de uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la historia de México.
Con la participación de instituciones educativas, dependencias gubernamentales, fuerzas militares y organizaciones civiles, el desfile refrendó el valor de mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Revolución Mexicana.