El liderazgo internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece el posicionamiento de México ante las principales potencias económicas del mundo y abre nuevas oportunidades para atraer inversiones, impulsar el desarrollo industrial y generar empleos de calidad en Sonora, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al respaldar la participación de la mandataria federal en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026.
El mandatario estatal destacó que la presencia de México en uno de los encuentros económicos más relevantes a nivel internacional refleja una política de Estado con visión de futuro, orientada a fortalecer las relaciones comerciales, diversificar los mercados y consolidar al país como un destino estratégico para la inversión global, con beneficios potenciales para entidades como Sonora.
Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece la presencia de México en el mundo. Su participación en el Foro APEC China 2026 abre nuevas oportunidades de inversión, crecimiento y bienestar para nuestro país y para Sonora. ¡México avanza con liderazgo y visión de futuro!, indicó.
El gobernador Durazo subrayó que Sonora se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar esta proyección internacional, gracias al impulso de proyectos estratégicos que fortalecen su competitividad y capacidad para integrarse a las cadenas globales de valor, particularmente en sectores como los semiconductores, la electromovilidad, las energías limpias y la manufactura avanzada.
En este contexto, resaltó que el Plan Sonora de Energías Sostenibles, respaldado por el Gobierno de México, constituye una de las principales fortalezas de la entidad para atraer capital nacional y extranjero, al ofrecer condiciones para el establecimiento de nuevas industrias vinculadas con la transición energética y el desarrollo tecnológico.
Asimismo, señaló que la modernización del Puerto de Guaymas y el fortalecimiento de la infraestructura carretera y logística forman parte de una estrategia integral para convertir a Sonora en una plataforma de conexión comercial entre México, Estados Unidos y los mercados internacionales, particularmente los de la región Asia-Pacífico.
El titular del Ejecutivo estatal enfatizó que la visión de desarrollo impulsada por la presidenta Sheinbaum, a través del Plan México, coincide con los objetivos del Plan Sonora, al priorizar la inversión productiva, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la industria nacional y la generación de bienestar para la población.
Finalmente, el gobernador Alfonso Durazo reiteró su respaldo a la agenda internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que Sonora continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México para aprovechar las oportunidades que permitan consolidar el crecimiento económico, atraer nuevas inversiones y generar mejores condiciones de vida para las familias sonorenses.