“La asistencia de la presidenta de la República a la APEC es una oportunidad para el posicionamiento internacional de México ante las 21 las economías de la región Asia-Pacífico. Además de tomar parte en la reunión plenaria, será la oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de dicho foro multilateral y se reunirá con los mandatarios de Australia, Canadá, China y Vietnam”, declaró la líder sonorense Lorenia Valles.
En el marco de la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), a realizarse del 15 al 20 de noviembre de 2026 en la ciudad de Shenzhen, China, Valles Sampedro indicó que la asistencia de la mandataria federal contribuirá a la promoción económica del Plan México y al fortalecimiento de los lazos de cooperación.
La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora señaló que el objetivo de este foro económico es la promoción de las inversiones, el comercio internacional y la cooperación técnica. También destacó que entre los miembros de la APEC se encuentran China, Estados Unidos, Rusia y las economías tecnológicas del sudeste asiático.
Para Sonora, esta vinculación es fundamental porque nuestro estado es líder en transición energética con el Plan Sonora de Energías Sostenibles del gobernador Alfonso Durazo, el cual se ha traducido en la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y los proyectos para el desarrollo de la industria de electromovilidad y semiconductores, concluyó Valles Sampedro.