La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) rescató a seis perros que se encontraban en condiciones de desnutrición, deshidratación y deterioro físico, mediante dos cateos ejecutados el 14 de noviembre en distintos sectores de Agua Prieta, Sonora, como parte de investigaciones por maltrato o crueldad animal.
La primera intervención se realizó en un domicilio de la colonia Ladrillera, donde fueron rescatados dos perros Basset Hound, un macho y una hembra, ambos de 5 años, que presentaban bajo peso, desnutrición, deshidratación y enfermedades respiratorias asociadas a las condiciones en que se encontraban.
En un segundo cateo, efectuado en la colonia Luis Donaldo Colosio, fueron localizados cuatro perros Gran Danés, dos machos y dos hembras, de entre 1 y 3 años, con signos de deshidratación, desnutrición y afectaciones en su desarrollo físico por falta de alimentación adecuada.
Ambas diligencias fueron resultado de investigaciones desarrolladas por elementos de la AMIC, Base Cananea Abigeatos, con intervención del Ministerio Público y Servicios Periciales, mientras que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Policía Municipal brindó seguridad perimetral.
Los seis caninos quedaron bajo resguardo del Centro de Bienestar y Protección Animal de Agua Prieta, para su atención y protección, mientras continúan las investigaciones ministeriales para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fortalece la investigación y persecución de conductas de maltrato y crueldad animal, mediante acciones coordinadas que permiten intervenir oportunamente, proteger a los animales en situación de vulnerabilidad y procurar que estos hechos no queden impunes.