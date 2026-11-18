El Congreso de Sonora aprobó el listado de acreedoras a la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026 a doce ciudadanas, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones en distintos ámbitos de la sociedad. Asimismo, turnó a comisiones iniciativas en materia de transparencia y protección de datos personales, derechos de usuarios de estacionamientos privados y prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) dio lectura al dictamen de la Comisión para la Igualdad de Género mediante el cual se reconocerá, este próximo 24 de noviembre, a doce mujeres por su trayectoria y aportaciones en distintos ámbitos de la sociedad.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) propuso una reforma para armonizar la legislación estatal en materia de transparencia y protección de datos personales con las disposiciones federales, delimitando las facultades de las autoridades estatales y federales para atender asuntos relacionados con partidos políticos y sindicatos, sin eliminar sus obligaciones en estas materias.
Enseguida, el diputado René Edmundo García Rojo (PT) planteó reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para garantizar 30 minutos gratuitos de estacionamiento en centros comerciales, hospitales, clínicas y otros establecimientos, sin condicionarlo a compras o contratación de servicios, además de exigir seguros contra robo y daños a vehículos, transparentar las tarifas y condiciones del servicio y establecer mecanismos para atender las reclamaciones de los usuarios.
En materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, el diputado Raúl González de la Vega (PVEM) expuso una reforma encaminada a fortalecer las acciones para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, mediante protocolos escolares que detecten situaciones de riesgo, atención a las familias y coordinación entre autoridades.
Por último, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa, en nombre del grupo parlamentario del PRI, dio lectura a un posicionamiento para solicitar que el Presupuesto de Egresos 2027 incluya recursos para basificar al personal de salud, homologar sus salarios y garantizar la dotación de uniformes e insumos médicos.