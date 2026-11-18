El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera presentó en el Senado una iniciativa para restituir por mandato constitucional la colegialidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como alternativa legal e institucional para defender al INE rumbo al proceso electoral de 2027.
En una democracia, el poder sin contrapesos termina inevitablemente en excesos, afirmó Beltrones.
En ese sentido, calificó como un grave despropósito lo ocurrido en 2024, cuando se entregó a una sola persona un poder que el diseño democrático repartió entre once consejeros.
Ese ensayo unipersonal minó las estructuras técnicas y operativas indispensables para una elección limpia. Fue sinónimo de captura administrativa, amiguismo descarado y discrecionalidad sin rendición de cuentas, señaló.
Al proceso electoral de 2027 no podemos llegar arrastrando los escombros de un modelo que comprometió la imparcialidad del árbitro, advirtió.
Primero, restituir por mandato constitucional la colegialidad del Consejo General.
Segundo, que los altos funcionarios del Instituto sean designados por mayoría calificada del pleno, no por simple voluntarismo o por capricho solitario.
Tercero, fijar un dique legal: todo contrato superior a diez millones de pesos se discutirá y votará de cara a la nación.
La certeza de cada credencial de elector y de los materiales de votación debe permanecer blindada y fuera de toda duda, dijo.
De forma paralela, el legislador consideró inaplazable analizar y frenar la distorsión de la sobrerrepresentación artificial tolerada por el INE y el Tribunal Electoral.
Es inadmisible que una coalición con el 54 por ciento de los votos reciba en la mesa el 74 por ciento de los escaños del Congreso, afirmó.
Torcer el texto constitucional para fabricar mayorías ficticias vulnera la voluntad popular y desconoce el voto del 46 por ciento del país, agregó.
Torcer el texto constitucional para fabricar mayorías ficticias vulnera la voluntad popular y desconoce el voto del 46 por ciento del país, agregó.
De no atenderse, México entrará a un proceso electoral 2027 marcado de origen por la sombra del desacuerdo y la impugnación, advirtió.
La grandeza de una República no se mide por la soberbia de sus mayorías, sino por su lealtad al Estado de derecho y a la pluralidad de su pueblo, concluyó.
La grandeza de una República no se mide por la soberbia de sus mayorías, sino por su lealtad al Estado de derecho y a la pluralidad de su pueblo, concluyó.