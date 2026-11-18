Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum hablara sobre el Plan México ante el Consejo Asesor de Negocios en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China; Lorenia Valles celebró su participación en este espacio multilateral afirmando que su discurso es reflejo de un gobierno con visión de futuro y compromiso con la prosperidad compartida.
La presidenta de la República está poniendo en alto el nombre de nuestro país al compartir los avances del Plan México con las y los representantes de las economías de la región del Pacífico. Nuestra política de desarrollo industrial se sustenta en una visión de nación que vincula el crecimiento económico con el bienestar social, sustuvo.
Finalmente, Valles Sampedro celebró el anunció que hizo la presidenta de la República de una inversión de 432 mil millones de pesos para el desarrollo del Plan México en el sexenio.
El Plan México es una política industrial orientada a hacer de nuestras capacidades industriales, recursos naturales, talento humano y ubicación estratégica palancas del desarrollo. Hoy, México es un país atractivo a nivel internacional para la captación de inversiones porque hay condiciones para el impulso de las cadenas globales de valor y por la cercanía con los principales mercados del mundo.