Ante el Pleno del Congreso del Estado de Sonora rindió protesta a Lyzeth Salcedo Salinas como magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), luego de aprobar el nombramiento propuesto por el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Asimismo, turnó a comisiones una iniciativa para ampliar las oportunidades laborales de personas adultas mayores y un exhorto relacionado con los cambios a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
También se presentó un posicionamiento por el 40 aniversario de la instalación de la Planta Ford en Hermosillo.
La diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) dio lectura al acuerdo presentado por la Mesa Directiva mediante el cual se aprobó el nombramiento de Lyzeth Salcedo Salinas como magistrada propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal. Posteriormente, rindió la protesta de ley correspondiente.
Enseguida, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) presentó reformas a la Constitución estatal, a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores y a la Ley de Hacienda con el objeto de fomentar la contratación de personas mayores de 60 años mediante incentivos fiscales a las empresas que integren al menos 5 por ciento de este sector en su plantilla laboral. Además, contempla beneficios fiscales y establece condiciones de trabajo dignas, capacitación y horarios flexibles.
En nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Emeterio Ochoa Bazúa dio lectura a un punto de acuerdo para exhortar al IMSS y al Congreso de la Unión a revisar los cambios a la denominada “Modalidad 40”, establecer medidas de transición para las personas próximas a pensionarse y garantizar atención presencial y orientación para facilitar los trámites de continuación voluntaria de cotizaciones.
Por último, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) fijó su postura con motivo del 40 aniversario de la instalación de la Planta Ford en la capital del estado y reconoció su contribución al desarrollo económico del estado, la generación de empleos y el bienestar de miles de familias.