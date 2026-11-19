“Un compromiso de la Cuarta Transformación con las y los trabajadores de México ha sido el aumento progresivo del salario mínimo, de tal manera que las familias recuperen su poder adquisitivo y el salario alcance para la compra de 2.5 canastas básicas, lo cual ya sucede en los municipios de la zona económica de la frontera norte. Entre 2018 y 2026, el salario mínimo aumento 154% en términos reales y así continuará en 2027”, declaró Lorenia Valles.
Luego del anuncio que hizo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sobre la negociación obrero-empresarial para determinar el monto del salario mínimo correspondiente a 2027, que comenzará el próximo 26 de noviembre estimando un nuevo aumento de entre 10 y 15%; la legisladora federal con licencia comentó que la política salarial actual es un acto de justicia distributiva en favor de las personas trabajadoras y sus familias.
En su participación en la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, la presidenta de la República destacó la importancia que la política social y salarial ha tenido en la reducción de la pobreza y el crecimiento la clase media, que ha hecho de México un referente internacional en cuanto a los esfuerzos gubernamentales por garantizar la calidad de vida de la población, indicó Valles Sampedro.