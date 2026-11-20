La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles Sampedro, afirmó que los nuevos desarrollos industriales y tecnológicos, así como las configuraciones de las cadenas globales de valor, representan oportunidades para el crecimiento económico y el bienestar social de Sonora.
En el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum en Shenzhen, China; Valles Sampedro argumentó que Sonora podrá ser clave de los nuevos acuerdos de cooperación al disponer de los recursos naturales para el impulso de las industrias y una ubicación estratégica para el comercio.
El Plan Sonora de Energías Sostenibles del gobernador Alfonso Durazo representa un nodo fundamental para el cumplimiento de los objetivos del Plan México, sobre todo, en cuanto a la existencia de recursos naturales como la energía solar y los minerales críticos, al igual que el desarrollo de industrias estratégicas como la electromovilidad, la energética y la relativa a los semiconductores, señaló.
Desde luego, la ubicación estratégica de nuestro estado al ser frontera del principal mercado del mundo y tener una salida al mar de 1,200 kilómetros de extensión, con infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria en proceso de modernización, hacen de Sonora un terreno fértil para la industrialización, las inversiones, los proyectos logísticos y el comercio internacional, continuó Lorenia Valles.
Desde luego, la ubicación estratégica de nuestro estado al ser frontera del principal mercado del mundo y tener una salida al mar de 1,200 kilómetros de extensión, con infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria en proceso de modernización, hacen de Sonora un terreno fértil para la industrialización, las inversiones, los proyectos logísticos y el comercio internacional, continuó Lorenia Valles.