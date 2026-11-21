Como resultado de los operativos de seguridad y combate al delito en Hermosillo, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) logró la detención de un hombre en posesión de narcótico.
Durante recorridos de vigilancia en la colonia Haciendas de la Flor II, elementos de la Policía Estatal efectuaron la detención de Arturo “N”, de 58 años de edad, a quien le aseguraron 20 envoltorios que contenían metanfetamina.
Ante la posesión de la sustancia prohibida, los oficiales informaron al detenido sobre sus derechos y posteriormente lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente para las investigaciones de ley.
La Policía Estatal mantiene los despliegues operativos en zonas focalizadas de Hermosillo para fortalecer la seguridad y combatir las conductas delictivas, además de reiterar el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier delito a través de la línea anónima 089.
Nota: Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.