Por el ataque armado que cobró la vida de una niña de apenas 6 años y dejó lesionados a sus padres cometidos por disparo de arma de fuego en Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra José Fernando “N”, de 21 años, y Juan Ramón “N”, alias “El Negro”, de 26, por los delitos de homicidio infantil y tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja.
El crimen, que causó profunda consternación entre la población de Sonora, ocurrió la noche del pasado 10 de noviembre, cuando la menor acompañaba a sus padres, Sheila Merari “N”, de 29 años, y Felipe “N”, de 37.
Como se informó oportunamente, los hoy imputados fueron detenidos durante un operativo realizado en coordinación con DEFENSA, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Esta acción permitió la captura de cinco hombres contra quienes se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión por homicidio, entre ellas las relacionadas con el homicidio de la menor.
Conforme a los datos de prueba expuestos ante la autoridad judicial, los imputados llegaron junto con otro participante a bordo de un vehículo, realizaron una vuelta en “U” y se detuvieron junto a la familia. José Fernando “N” descendió y disparó en repetidas ocasiones contra los tres integrantes, quienes fueron sorprendidos sin oportunidad de defenderse.
La niña fue trasladada al Hospital del Niño y la Mujer, en Ciudad Obregón, donde falleció durante la mañana del 11 de noviembre a consecuencia de las lesiones; sus padres recibieron atención médica por diversas heridas.
Las investigaciones identifican a José Fernando “N”, originario de Los Mochis, Sinaloa, y Juan Ramón “N”, originario de Nogales, Sonora, como integrantes de un grupo criminal generador de violencia en la región.
La representación social les atribuye participación en la agresión que tuvo como resultado la muerte de la menor y lesiones a ambos padres. Además, se les sigue el proceso por otros delitos de alto impacto registrados en Cajeme.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y presentó los datos de prueba correspondientes; la autoridad judicial impuso prisión preventiva a ambos señalados, mientras que la resolución sobre su vinculación a proceso quedó pendiente al acogerse al plazo constitucional.
Con la imputación de José Fernando “N” y Juan Ramón “N”, la FGJES concreta un avance decisivo en el esclarecimiento de este ataque armado, al llevar ante la justicia a dos personas señaladas como participantes directos en la agresión. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica, en cuanto los tiempos procesales lo permitan se ampliará la información.