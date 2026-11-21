“Las mujeres somos protagonistas de la transformación que vive Sonora y México. Nuestra participación es fundamental para construir una sociedad más justa, igualitaria y con mayores oportunidades. Hoy estamos presentes en todos los ámbitos de la vida pública, económica, política y social, y tenemos mucho que aportar al futuro de nuestro estado”, afirmó Lorenia Valles.
Durante el lanzamiento del Programa Almas, organizado por el Partido Verde Ecologista de México en Sonora y coordinado por Alessandra Porchas, Valles Sampedro convocó a jefas de familia, jóvenes, estudiantes y emprendedoras a fortalecer la organización, participación y liderazgo de las mujeres en sus comunidades.
La coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional destacó que los avances en materia de igualdad y bienestar son resultado de una lucha histórica de las mujeres y de una transformación que hoy abre mayores espacios para su participación y desarrollo.
Asimismo, reconoció las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como la creación de la Secretaría de las Mujeres, los Centros LIBRE y programas como Pensión Mujeres Bienestar y Tejedoras de la Patria.
Como ha dicho nuestra presidenta, llegamos todas. Por eso debemos seguir construyendo un país donde las mujeres podamos decidir, participar, emprender y ocupar todos los espacios, sin límites ni barreras, expresó.