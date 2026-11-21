El Gobierno de Sonora, a través del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ), anunció la ampliación del periodo de registro al Premio Estatal de las Juventudes 2026 (PEJ), con el propósito de brindar más oportunidades de participación a las juventudes sonorenses. Las y los interesados tendrán hasta el próximo 6 de diciembre para presentar sus postulaciones.
La decisión responde al notable interés que ha despertado esta convocatoria entre las y los jóvenes de Sonora, así como a las diversas solicitudes que hicieron llegar al Instituto para contar con más tiempo para integrar sus expedientes y formar parte de este importante reconocimiento.
Cabe recordar que el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó la convocatoria el pasado 11 de agosto, destacando que, con una bolsa de 10 millones 500 mil pesos, el Premio Estatal de las Juventudes 2026 se consolida como el más grande de su tipo a nivel nacional.
Como parte de esta edición, por primera ocasión se reconocerá a los tres primeros lugares de cada distinción, quienes recibirán un estímulo económico de 200 mil pesos para el primer lugar, 100 mil pesos para el segundo y 50 mil pesos para el tercero, ampliando así las oportunidades de reconocimiento e impulso al talento juvenil.
La convocatoria contempla 30 distinciones en distintas áreas, entre ellas, académica, deportiva, discapacidad e inclusión, bienestar animal y protección ambiental, culturas indígenas, emprendimiento, expresiones artísticas, compromiso social y cultura política, con las que se busca reconocer la diversidad de talentos, iniciativas y aportaciones de las juventudes al desarrollo de Sonora.
A través de esta iniciativa, el Gobierno de Sonora y el ISJ refrendan su compromiso de impulsar el talento, el liderazgo y la participación de las nuevas generaciones, así como de reconocer a quienes, desde sus diferentes ámbitos de acción, contribuyen a transformar positivamente sus comunidades.
Las y los jóvenes interesados podrán consultar la convocatoria y realizar su registro a través de bio.link/isjuventud, teniendo como fecha límite el próximo 6 de diciembre. Para resolver dudas o recibir orientación sobre el proceso, el ISJ pone a disposición el número de WhatsApp 662 444 7742.