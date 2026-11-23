“En Sonora y Hermosillo, ¡es tiempo de mujeres! Junto a la coordinadora municipal, Célida López, seguiremos trabajando cada por casa, dialogando con las y los hermosillenses, para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”, declaró Lorenia Valles.
Durante la asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, realizada en la ciudad de Hermosillo, la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora aseguró que la unidad y el compromiso con la continuidad de la 4T están garantizados.
En nuestro movimiento hay madurez política, convicciones y compromiso con el pueblo. Por ello, vamos en unidad para dar continuidad al legado de la Cuarta Transformación; un legado de bienestar presente y un mejor futuro para todas y todos, afirmó.