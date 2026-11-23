A través de proyectos estratégicos de modernización, ampliación y conservación que permitirán mejorar la conectividad regional, fortalecer la seguridad vial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, turístico y logístico para las y los sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum impulsan la transformación de la infraestructura carretera de Sonora, con una inversión de más de 12 mil 290 millones de pesos.
Al dar a conocer los avances y alcances de estos proyectos, acompañado por Máximo Moscoso, director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, el mandatario estatal detalló que como parte de esta estrategia destaca la modernización del eje Guaymas-Chihuahua, al registrar un avance del 60 por ciento en el tramo de 15 kilómetros, con una inversión de 350 millones de pesos y conclusión programada para el 15 de diciembre.
Sobre las licitaciones para el tramo carretero que falta modernizar hasta llegar a la línea divisoria con Chihuahua. Ya se hicieron las licitaciones, ya hay empresa constructora ganadora y estamos a un paso de iniciar todo ese trámite, señaló el mandatario estatal.
En materia de conservación carretera, se realizan trabajos de colocación de carpeta asfáltica en Agua Prieta, con una extensión reportada de 250 kilómetros y una inversión superior a los 600 millones de pesos. En San Luis Río Colorado, las intervenciones en el sector del retén Cucapá comprenden trabajos con concreto hidráulico y carpeta asfáltica para mejorar las condiciones de circulación en este punto fronterizo.
Por otra parte, en la carretera Ímuris-Cananea se registra un avance del 80 por ciento en la atención de cinco puntos viales prioritarios, mediante la ampliación de siete a 12 metros de la sección carretera, con conclusión prevista para el 15 de diciembre. A este proyecto se suma la construcción de un libramiento de aproximadamente 20 kilómetros entre Ímuris y Aribabi, con una inversión estimada de mil 500 millones de pesos, que permitirá evitar los sectores de mayor conflicto de la carretera actual.
En la región fronteriza también se contempla intervenir la carretera Altar-Sásabe, con una extensión de 100 kilómetros y una inversión de 2 mil millones de pesos. El proyecto fortalecerá la conexión regional, facilitará el acceso a destinos turísticos y mejorará la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.
Asimismo, el gobernador impulsa la modernización de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, cuyos trabajos de ampliación y mejoramiento se prevé concluir en abril próximo, pasando de 12 a 19 metros de ancho. El proyecto incluye la modernización del bulevar Benemérito de las Américas, principal acceso a Sonoyta desde Estados Unidos, y del bulevar Pápagos, que conecta Sonoyta con Puerto Peñasco, para mejorar la circulación hacia ambos destinos.
Adicionalmente, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha planteado como objetivo alcanzar la conservación de 2 mil 200 kilómetros de carretera federal mediante trabajos de bacheo y colocación de carpeta asfáltica, con intervenciones que incluyen los corredores Bavispe-Janos y Bavispe-Agua Prieta.