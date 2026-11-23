Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez sostuvo este fin de semana un encuentro con integrantes de la estructura estatal de SOMOS, en el que se intercambiaron puntos de vista sobre la situación de Sonora y la importancia de la participación ciudadana.
Acompañado por su esposa, Patricia Ruibal, Astiazarán Gutiérrez se reunió con simpatizantes de la organización. Los encabezaron Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el Consejo General del INE; Jesús Ávila Godoy, representante ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, y Norma Abril Fimbres, secretaria general en Sonora.
Emilio Álvarez Icaza, representante de SOMOS ante el Consejo General del INE, puntualizó que están en la ruta de hacer alianzas con personas que permitan rescatar a Sonora, porque merece un mejor futuro y horizonte.
Hemos empezado el análisis de construir las candidaturas comunes porque vamos a hacer alianzas con personas, vamos a construir alianzas con personas que nos permitan rescatar a Sonora, expresó.
Estamos en la ruta de sumar nuestras inteligencias y capacidades por sacar a Sonora de los tiempos oscuros. Sonora merece un mejor futuro, Sonora merece un mejor horizonte y SOMOS va a ayudar a eso en todos los niveles, añadió.
Estamos en la ruta de sumar nuestras inteligencias y capacidades por sacar a Sonora de los tiempos oscuros. Sonora merece un mejor futuro, Sonora merece un mejor horizonte y SOMOS va a ayudar a eso en todos los niveles, añadió.
Toño Astiazarán reconoció el gran esfuerzo que representa crear un partido político nuevo como SOMOS. Sostuvo que, así como ese logro fue posible, también lo será tener un mejor Sonora.
Me duele en el alma ver que un estado tan pujante, con tantos recursos naturales y tanta gente tan valiosa, hoy no tenga las oportunidades que nos merecemos, reflexionó.
Recordó los tiempos en que la democracia era una aspiración difícilmente alcanzable. Reconoció el cambio que impulsaron muchas personas que hoy forman parte de este partido nacional.
Agradeció a varias de las personas asistentes que en su momento decidieron no conformarse y defendieron mejores tarifas eléctricas para la gente. También agradeció a quienes participaron en el movimiento “Marea Rosa”, que se convirtió en ejemplo de participación ciudadana en el país.