En la parte alta de esta frontera, donde las familias de la colonia Rosarito 2 han construido su historia a lo largo de más de cinco décadas, Hipólito Sedano Ruiz sostuvo un encuentro con vecinos para escuchar sus experiencias, inquietudes y necesidades.
Durante el recorrido, residentes expresaron su reconocimiento por los beneficios que, señalaron, han llegado a su comunidad durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, sin dejar de mencionar las necesidades pendientes y las oportunidades para continuar mejorando las condiciones de vida de las familias.
Sedano Ruiz destacó la importancia de mantener el contacto directo con las colonias populares, bajo los principios de cercanía con el pueblo, justicia social y atención a quienes más lo necesitan, que forman parte de la filosofía obradorista.
En Rosarito 2, el mensaje de sus habitantes fue claro: reconocer lo avanzado no significa dejar de señalar lo que todavía hace falta.
Durante el diálogo se abordó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario y mantener abiertos los espacios de participación para que las necesidades de los vecinos sean escuchadas y atendidas.
Sedano reiteró su convicción de que la transformación debe construirse desde las colonias, mediante el diálogo, la participación ciudadana y el compromiso con el bienestar colectivo.
Porque la historia de Rosarito 2 no solamente está escrita en sus calles, sino en el esfuerzo de generaciones de familias que han trabajado por salir adelante.