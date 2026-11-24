En reconocimiento a la trayectoria, lealtad y compromiso de las mujeres y hombres que integran la Secretaría de Marina, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó, junto a autoridades navales, militares y civiles, la ceremonia conmemorativa del 201 aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, donde destacó el papel fundamental de esta institución en la defensa de la soberanía nacional y la construcción de la paz.
El mandatario estatal expresó su reconocimiento a la Armada de México, a la que calificó como una de las instituciones más sólidas y respetadas del país, por su vocación de servicio, patriotismo y participación en tareas de vigilancia marítima, búsqueda y rescate, auxilio a la población ante emergencias y combate a las organizaciones criminales.
El gobernador Durazo Montaño resaltó que la colaboración de la Secretaría de Marina en la Mesa Estatal de Seguridad ha sido determinante para obtener resultados en el combate al narcotráfico. Como ejemplo, mencionó que, en abril pasado, en San Luis Río Colorado, se aseguraron cerca de dos toneladas de estupefacientes, mientras que, del 5 al 25 de octubre, en distintos operativos se decomisaron más de seis millones de dosis de droga, incluidos mil 200 kilogramos de cocaína, además de la detención de 269 personas.
Asimismo, destacó que, como resultado del trabajo coordinado entre las fuerzas armadas y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, Sonora registró en septiembre de 2026 una reducción del 67.7 por ciento en homicidio doloso, en comparación con los niveles registrados al inicio de la actual administración estatal.
Estos resultados son frutos del esfuerzo coordinado de las fuerzas armadas, las instituciones de seguridad y los tres órdenes de gobierno, por ello, mi reconocimiento y gratitud a quienes conforman la armada de México. Su labor envía un mensaje claro: en México no hay espacio para la impunidad, expresó.
Por otra parte, se entregaron insignias a nombre del personal que ascendió al grado inmediato superior con fecha 20 de noviembre.
Recordó que el 23 de noviembre de 1825, bajo el mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, las fuerzas mexicanas lograron la capitulación de las tropas españolas en San Juan de Ulúa, último reducto español en territorio nacional, hecho que consolidó la Independencia de México.
El gobernador Alfonso Durazo reiteró que la soberanía y la paz son conquistas que deben defenderse todos los días y reconoció en la Armada de México a una aliada fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias sonorenses.
En el evento estuvieron presentes César Tapia Jiménez, comandante de la Cuarta Zona Aérea Militar; Karla Córdova González, presidenta municipal de Guaymas; Fritz David Peyrot Raab, comandante accidental de la Región Naval número 2; Alberto Román González Fernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Juan Torres Torres, comandante de la Cuarta Zona Militar, y Rafael Vaca, inspector de la Región Naval número 2.