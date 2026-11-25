El apellido Colosio tiene un ADN sonorense “eso es innegable”, pero lo que importa es quien tenga el mejor planteamiento, consideró el senador Manlio Fabio Beltrones al responder al anuncio de Luis Donaldo Colosio Riojas de ir por la gubernatura de Sonora en la elección de 2027.
Aquí lo que importa es el estado de Sonora, por lo menos lo dice un sonorense preocupado por lo que pueda suceder en los próximos años, resaltó Beltrones al abordar el tema electoral de su natal Sonora.
Yo le veo tamaño a los tres personajes que van a competir, lo que importa aquí es quien tenga el mejor planteamiento, ahí se va a definir.
Yo no voy a tener una participación en las campañas políticas el próximo año, ya lo he dicho y lo mío será más bien testimonial el estar participando en ese lugar.
Yo no voy a tener una participación en las campañas políticas el próximo año, ya lo he dicho y lo mío será más bien testimonial el estar participando en ese lugar.