Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara sobre el desempeño de la economía en su conferencia matutina de este martes 24 de noviembre, la coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, Lorenia Valles Sampedro, destacó la resiliencia de la economía mexicana al alcanzar un crecimiento interanual del producto interno bruto de 3.3%.
De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el desempeño la economía, el trimestre que va de julio a septiembre de 2026 registró un crecimiento de 0.9% en comparación con el trimestre anterior. En tanto, de enero a septiembre de este año reportó un repunte de 1.9%; y al comparar el tercer trimestre de 2025 y 2026 se observa un crecimiento de 3.3%.
Según lo comentado por la presidenta de la República en su conferencia matutina, entre las razones que explican el comportamiento actual de la economía está el desarrollo de la industria de la construcción, que registró un incremento anual de 15.7%. Al respecto, la coordinadora estatal de la Transformación aseguró que la nueva política de vivienda no solo ofrece un patrimonio a las familias, sino desarrollo industrial y fuentes de empleo.
Valles Sampedro reconoció que la actual administración se ha caracterizado por una conducción económica racional y con proyección realista. No obstante, dijo, el Plan México como política industrial, el plan nacional de infraestructura, así como la captación de inversiones públicas y privadas en áreas estratégicas están permitiendo el dinamismo económico.
Finalmente, la líder sonorense señaló que el crecimiento económico va aparejado con la política redistributiva y de bienestar social, al impulsar la formalidad laboral con el aumento de los empleos registrados ante el IMSS y del salario mínimo general; además de priorizar la inversión pública en los programas de bienestar, que benefician a 43 millones de personas en el país.