En sesión solemne, el Congreso del Estado de Sonora entregó la Presea del Poderío de las Mujeres Sonorenses 2026 a doce ciudadanas que han contribuido a transformar la entidad desde distintos ámbitos.
Ante representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, invitados especiales y familiares de las galardonadas, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), destacó la importancia de reconocer la trayectoria y la lucha de las mujeres sonorenses. También subrayó el compromiso de las instituciones de traducir ese reconocimiento en leyes, políticas públicas y acciones que garanticen la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de sus derechos.
En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, la subsecretaria de Concertación Social, Ana Luisa Chávez Haro, destacó la trayectoria, la valentía y las aportaciones de las galardonadas. Asimismo, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar los derechos de las mujeres, impulsar su desarrollo y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.
Por su parte, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena), presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, resaltó las aportaciones de las galardonadas y señaló la necesidad de fortalecer las acciones institucionales para garantizar los derechos de las mujeres e impulsar su desarrollo.
Las galardonadas de esta edición fueron las siguientes, por categoría: