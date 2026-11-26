Personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguró 114 kilogramos de una hierba con características similares a la marihuana durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres realizados en el ejido El Claro, municipio de Santa Ana.
De acuerdo con información oficial de las Comandancias de la II Región Militar y la 45/a. Zona Militar, el aseguramiento se efectuó el pasado 23 de noviembre como parte de las acciones contempladas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Las autoridades estimaron que el decomiso representa una afectación económica aproximada de 397 mil 631 pesos para grupos delictivos, además de contribuir al debilitamiento de sus capacidades operativas y fuentes de financiamiento.
Asimismo, se destacó que durante la presente administración el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han logrado el aseguramiento de 140 mil 740 kilogramos de marihuana en apoyo a las tareas de seguridad pública en el país.
La droga asegurada fue destruida en el lugar de los hechos bajo la supervisión correspondiente y con el acompañamiento de personal de la Fiscalía General de la República, mientras continúan las investigaciones y diligencias periciales relacionadas con el caso.