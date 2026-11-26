Sonora se ha posicionado como un destino clave en las rutas internacionales de cruceros del Mar de Cortés, lo que ha permitido detonar el turismo en la zona de Guaymas y Empalme, como parte de las gestiones impulsadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum para la expansión del Puerto.El mandatario estatal resaltó que este miércoles arribó al puerto el crucero Koningsdam, de la naviera Holland America Line, con más de 2 mil 500 pasajeros a bordo.La escala forma parte del calendario de 24 arribos internacionales anunciado por el mandatario estatal para el periodo 2026–2029, con una afluencia proyectada de más de 53 mil pasajeros. La estrategia busca que la llegada de visitantes genere oportunidades para guías turísticos, transportistas, restaurantes y comercios de la región.Durante su estancia, los visitantes participaron en recorridos organizados por operadores turísticos sonorenses. Entre los sitios visitados estuvieron el centro histórico y el Mercado Municipal de Guaymas, la Granja de Perlas y el mirador de San Carlos.La atención a los visitantes se apoya en el trabajo del Comité Local de Cruceros de Guaymas, presidido por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), con la participación de la Secretaría de Economía y Turismo de Sonora, el Ayuntamiento de Guaymas y prestadores de servicios turísticos.Para el cierre de 2026 están programadas dos escalas más en el puerto: la del Zaandam, de Holland America Line, el 11 de diciembre, y la del Crystal Serenity, de Crystal Cruises, el 26 de diciembre.