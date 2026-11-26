Una línea de investigación apunta a que la agresión pudo ser perpetrada por un grupo criminal rival de aquel al que dedica sus interpretaciones musicales.
Hermosillo, Sonora, 26 de noviembre de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) investiga la agresión armada contra Francisco Javier “N”, de 23 años, intérprete de corridos bélicos, cuyo repertorio está dedicado principalmente a una agrupación criminal generadora de violencia en la región.
Los hechos se registraron la noche del 25 de noviembre en las calles República de Panamá y Ramón Corona, colonia Unión de Ladrilleros, donde la víctima realizaba una presentación musical durante la inauguración de un establecimiento comercial cuando fue atacada por sujetos armados.
El joven fue trasladado a un hospital, donde personal médico reportó siete heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En el lugar de la agresión fueron recolectados 11 casquillos calibre 9 milímetros.
La FGJES, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales, desarrolla las diligencias correspondientes de la investigación, la cual contempla la posible relación de los hechos con el contenido de sus interpretaciones musicales y las rivalidades entre grupos criminales.