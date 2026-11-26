La lucha contra la violencia hacia las mujeres es un compromiso de todas y todos, que debe llevarse a cabo en todos los ámbitos y todos los días. De esto se trata el tiempo de las mujeres, de visibilizar nuestras problemáticas y tomar acción para que cada niña y cada mujer viva dignamente, declaró Lorenia Valles.
El compromiso con la erradicación de la violencia hacia las mujeres no es un asunto exclusivo de las mujeres; también es una responsabilidad de los hombres. Nuestro propósito es seguir construyendo una cultura de respeto a la dignidad y los derechos de las niñas y las mujeres, donde prevalezcan las mismas oportunidades de desarrollo para el presente y el futuro. La igualdad sustantiva es el camino.