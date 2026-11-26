Luis Donaldo Colosio Riojas concretó su registro ante Movimiento Ciudadano como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Sonora, convocando a dejar atrás las viejas prácticas políticas para construir un proyecto basado en la congruencia y la cercanía ciudadana.
Vamos por la prosperidad que le han quitado y le han quedado a deber a su gente. Vamos por la paz. Vamos por la justicia, y vamos por recuperar el lugar que su historia le dio a nuestro estado de Sonora, manifestó Colosio Riojas tras presentar su solicitud ante los órganos partidistas.
Asimismo, destacó el peso histórico de la entidad en las transformaciones del país: “Sonora, que en más de una ocasión le ha cambiado el rumbo a México; lo que Sonora perdió en el camino fue un gobierno a la altura de sus hazañas y de su gente”.
Aclaró que, en respeto a los plazos que marca la ley para presentar propuestas, dedicará esta etapa a recoger las inquietudes de los ganaderos de la sierra, los agricultores del estado, los pescadores de la costa y los trabajadores de Sonora.
Lo hago para cumplir un sueño que empezó mi padre hace más de tres décadas, por un Sonora próspero, un Sonora en paz, un Sonora para toda su gente buena, con un futuro que esté a la altura de su historia.