Con la implementación de 419 nuevos consultorios del Sistema Universal de Salud, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ampliará cerca de 40 por ciento la capacidad instalada de IMSS-Bienestar en Sonora, lo que permitirá que más familias tengan acceso a consultas médicas, medicamentos y servicios preventivos gratuitos, independientemente de que cuenten o no con seguridad social.Esta ampliación de la infraestructura médica permitirá acercar los servicios de salud a las comunidades, reducir las barreras económicas y geográficas que enfrenta la población para recibir atención médica y avanzar hacia un modelo de salud universal y gratuito en la entidad.Durante una reunión virtual con la presidenta de México, el mandatario estatal revisó los avances de esta estrategia nacional, que en Sonora registra 241 consultorios validados, con una cobertura proyectada en 46 municipios de la entidad.El gobernador Durazo destacó que Sonora forma parte de la primera etapa de implementación del Sistema Universal de Salud, lo que permitirá fortalecer la capacidad de atención médica y ampliar las oportunidades de acceso a estos servicios, particularmente para quienes carecen de seguridad social.Los 419 nuevos consultorios ofrecerán consultas médicas gratuitas, un catálogo de 90 claves de medicamentos, servicios de prevención y atención mediante telemedicina, con el propósito de brindar atención oportuna y cercana a la población, sin distinción de su condición laboral o económica.
Que la distancia, la falta de recursos o la condición laboral nunca sean un obstáculo para ejercer el derecho a la salud. Ese es nuestro compromiso con las familias sonorenses, expresó el gobernador Durazo.