El Pleno del Congreso del Estado de Sonora aprobó reformas para reconocer la validez de las licencias de conducir digitales, regular los incrementos anuales al impuesto predial y actualizar los valores catastrales de terrenos industriales y mineros de Caborca. Además, turnó a comisiones iniciativas para sancionar la obstrucción dolosa de vías públicas, incentivar inversiones empresariales en materia ambiental y elevar a rango de Comisaría Municipal a la comunidad de San Pedro El Saucito. También se presentó un posicionamiento.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura al dictamen de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial que otorga la misma validez a las licencias de conducir digitales con las físicas, además de establecer mecanismos para verificar su autenticidad, entre otras medidas.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó el dictamen que reforma la Ley de Hacienda Municipal encaminada a limitar un incremento anual del 10 por ciento en el impuesto predial respecto al ejercicio fiscal anterior y permite a los ayuntamientos proponer aumentos superiores bajo ciertas condiciones.
Por su parte, la diputada Rebeca Irene Silva Gallardo (NAS), presidenta de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales, dio a conocer las modificaciones a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción de Caborca para los ejercicios fiscales 2026 y 2027, que incorporan nuevas clasificaciones y valores catastrales para terrenos industriales y mineros.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) planteó una reforma a diversas disposiciones legales con el objeto de establecer sanciones para quienes obstruyan de manera intencional y sin justificación las vías públicas, diferenciando estas conductas del ejercicio pacífico del derecho de manifestación, así como regular la actuación de las autoridades de tránsito para garantizar la movilidad, la seguridad vial y el respeto a los derechos de las personas.
Enseguida, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) expuso una reforma a la Ley de Hacienda Municipal con el propósito de otorgar una reducción de hasta el 20 por ciento en el impuesto predial a establecimientos que realicen inversiones comprobables para disminuir, reutilizar y reciclar residuos.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu propuso exhortar al Ayuntamiento de Hermosillo con el fin de que inicie el procedimiento para elevar a rango de Comisaría Municipal a la comunidad de San Pedro El Saucito.