Durante un operativo de prevención y combate al delito en la colonia El Aterrizaje, agentes de la División de Seguridad en Carreteras de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) detuvieron a Jesús “N”, de 22 años, y le aseguraron siete envoltorios con una sustancia con características de narcótico.Los agentes le informaron sobre sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, junto con los envoltorios asegurados.La PESP mantiene patrullajes en las comunidades y carreteras de la región para brindar atención a la ciudadanía y reforzar la seguridad en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.Presunción de inocencia. Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.