Valles Sampedro manifestó que la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como primera mujer en liderar a la República, representó un paso importante en favor del bienestar de todas las mujeres y de la igualdad sustantiva, al impulsarlas al frente de la Transformación y sus derechos en el centro de las prioridades.La sonorense también reconoció los cambios legislativos y de política pública para hacer efectivos los derechos políticos y electorales de las mujeres, argumentando que era una deuda histórica con la democratización del país y con las mismas mujeres. Recordó las reformas constitucionales en materia de paridad y de igualdad sustantiva, al igual que la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres por razones de género.Su presentación como precandidata única a la gubernatura en el Proceso Electoral Local 2026-2027 coincide con los 16 días de activismo por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sobre el cual Lorenia Valles enfatizó que “es fundamental no quitar el dedo del renglón en la prevención y atención de la violencia política por razones de género, y asegurar que todas las mujeres ejerzan plenamente su derecho a votar y ser votadas”.