Con acciones de prevención, orientación y proximidad ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora participa en el “Operativo Invierno 2026”, enfocado en brindar seguridad y atención a quienes transitan por la entidad durante la temporada vacacional.En el marco del programa “Heroínas y Héroes Paisanos Invierno 2026”, personal de las coordinaciones de Hermosillo, Guaymas, Caborca, Ciudad Obregón, Navojoa y Agua Prieta mantiene presencia en sus respectivas zonas, con actividades dirigidas a orientar y acompañar a las familias que visitan o recorren el estado.Como parte de este esfuerzo, personal de Vinculación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) estará distribuyendo folletos informativos en casetas de peaje y centrales de autobuses, con los números de emergencia 9-1-1 y Denuncia Anónima 089, además de compartir recomendaciones para prevenir incidentes y realizar traslados seguros.Estas acciones permiten acercar los servicios de atención a la ciudadanía, fortalecer la cultura de la prevención y promover el uso responsable de las líneas de emergencia ante cualquier situación que lo requiera.La SSPC Sonora refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger a las y los paisanos, así como a todas las personas que transitan por la entidad, contribuyendo a que disfruten de unas vacaciones seguras y tengan un regreso tranquilo a casa.