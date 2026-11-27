Como resultado de una política económica enfocada en fortalecer el poder adquisitivo de las familias, impulsar la generación de empleos y mejorar las condiciones salariales de las y los trabajadores, Sonora registró durante el tercer trimestre de 2026 un nivel de pobreza laboral de 23.9 por ciento, el más bajo para un tercer trimestre en los últimos 19 años, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que esta reducción refleja los avances de una estrategia económica que coloca el bienestar de las familias en el centro de las decisiones públicas, mediante mejores oportunidades laborales y el fortalecimiento de los ingresos de quienes más lo necesitan.
De acuerdo con las cifras del Inegi, el porcentaje de población en situación de pobreza laboral ha mantenido una tendencia descendente en la comparación de los terceros trimestres de los últimos años: en 2021 fue de 30.9 por ciento; en 2022, de 30.7; en 2023, de 29.6; en 2024, de 28.4; en 2025, de 26.7; y en 2026 alcanzó 23.9 por ciento.
Esto representa una disminución de 7 puntos porcentuales respecto a 2021 y de 2.8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Durazo Montaño subrayó la importancia de la política de recuperación del salario mínimo promovida por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que garantizar mejores ingresos para las personas trabajadoras es fundamental para avanzar en la reducción de las desigualdades y fortalecer la economía de los hogares.
Asimismo, expresó su respaldo a la próxima propuesta de actualización del salario mínimo que presentará la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos días, cuyo incremento, de acuerdo con lo anunciado, no será inferior a la inflación.
El gobernador sostuvo que su administración continuará impulsando condiciones para atraer inversiones, generar empleos mejor remunerados y fortalecer la actividad económica, con el propósito de que el crecimiento de Sonora se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para las familias.