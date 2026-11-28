El sur de Sonora es el corazón de la Transformación. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí comenzaron los planes de justicia para los pueblos indígenas, beneficiando a los pueblos yaquis, mayos y guarijíos. Después de muchas décadas de exclusión del desarrollo, se reivindicó su acceso a la tierra, al agua, a los caminos artesanales y a servicios públicos de calidad, afirmó Lorenia Valles.
Hoy, cada obra de infraestructura es una obra construida para el bienestar de la gente. El programa Vivienda para el Bienestar también es ejemplo de una política pública que reivindica el valor de la vivienda como un derecho de las familias; además de contribuir a la economía local y al bolsillo de las y los trabajadores, al generar nuevas fuentes de empleo, finalizó Valles Sampedro.