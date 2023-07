“Succession” va por 27 Emmy

Los Ángeles

La lista de los nominados para la entrega número 75 de los Premios Emmy se dio a conocer y Succession ocupa el primer puesto de este año con 27 nominaciones seguido por las 24 nominaciones de The Last of Us con 24, mientras que The White Lotus tiene 23 y Ted Lasso con 21.

En el listado figuran 38 artistas nominados por primera vez en las categorías de artistas en las temporadas que aparecieron en pantalla desde el 1 de junio de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2023. Los que integran este apartado son:

Pedro Pascal es uno de los artistas que tiene múltiples nominaciones por The Lasto f Us, pero en este mismo escenario están su compañero en la serie Murray, Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel y Family Guy), Quinta Brunson (Abbott Elementary y Saturday Night Live), Bill Hader (actuación, dirección y escritura para Barry), Sharon Horgan (actuación y escritura para Bad Sisters), Melanie Lynskey (Yellowjackets y The Last of Us), Jason Sudeikis (actuación y escritura para Ted Lasso) y Ali Wong (BEEF y Tuca y Bertie).

¿Cuándo son los premios?

La ceremonia de los Premios Emmy se celebrará el 18 de septiembre en Los Ángeles en el Microsoft Theatre.

Nominados

Mejor serie dramática

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Actriz de serie dramática

Sharon Horgan

Melanie Lynskey

Elisabeth Moss

Bella Ramsey

Keri Russell

Sarah Snook

Actor de serie dramática

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeff Bridges – The Old Man

Brian Cox – Succession

Kieran Culkin – Succession

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Jeremy Strong – Succession

Actor secundario en serie dramática

F. Murray Abraham – The White Lotus

Nicholas Braun – Succession

Michael Imperioli – The White Lotus

Theo James – The White Lotus

Matthew Macfayden – Succession

Alan Ruck – Succession

Will Sharpe – The White Lotus

Alexander Skarsgard – Succession

Actriz secundaria en serie dramática

Jennifer Coolidge – The White Lotus

Elizabeth Debicki – The Crown

Meghann Fahy – The White Lotus

Sabrina Impacciatore – The White Lotus

Aubrey Plaza – The White Lotus

Rhean Seehorn – Better Call Saul

J. Smith-Cameron – Succession

Simona Tabasco – The White Lotus

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Mejor actriz de comedia

Christina Applegate – Dead to Me

Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Natasha Lyonne – Poker Face

Jenna Ortega – Wednesday

Mejor serie de antología

Beef

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor actor de comedia