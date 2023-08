Supervisa Alcalde obra de escalinata en Las Torres

Nogales, Son

Con la finalidad de verificar el desarrollo y calidad de los trabajos de mejoras que se realizan en la calle San Pedro, así como la proyección de otras obras viales de la San Antonio y callejones aledaños, el Alcalde Juan Gim Nogales hizo una supervisión de estos trabajos en la colonia Las Torres.

Al arribar a la zona, el munícipe se entrevistó con vecinos de dicho sector en donde juntos atestiguaron la conclusión de la primera etapa de la construcción de la escalinata en la calle San Pedro, en la que el Gobierno Municipal invirtió cerca de 300 mil pesos en beneficio directo para seis familias del sector e indirectamente a la población en general.

Durante el encuentro, al que asistió la Síndica Edna Soto Gracia, la Regidora Edith Reichel López y el titular de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, así como la responsable de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, el Presidente Municipal tomó nota de las inquietudes planteadas por los residentes del lugar, principalmente en el tema del suministro de agua potable y la pavimentación de la calle San Antonio.

Al tomar la palabra, el Jefe del Gobierno de la Ciudad aseguró que inicialmente se están acondicionando las arterias más importantes de la ciudad y en este caso la Calle San Antonio del citado sector, está dentro de las prioridades, para después continuar con las vialidades secundarias.

“No hay que perder la fe y la esperanza en el Gobierno Municipal, porque estamos altamente comprometidos con todos los ciudadanos y es por eso que primero atendemos las problemáticas más urgentes, ya que nosotros no metimos, no robamos y no traicionamos al pueblo; prueba de ello es que aquí estamos presentes atendiendo sus peticiones sin mentirles”, afirmó el Ingeniero Juan Gim Nogales.

Los vecinos del área aprovecharon la oportunidad para pedirle al Alcalde la pavimentación de la calle Torre Belem que está en muy malas condiciones, a lo que el Primer Edil les explicó que los trabajos se hacen por orden de prioridad y que esa vialidad también será contemplada en los planes de obras para más adelante.

“Debo agradecer la confianza que los ciudadanos han depositado en la administración que me honro en dirigir; estamos seguros que en próximas fechas estaremos anunciando más obas de infraestructura que aterrizaremos antes de concluir el 2023, en su mayoría pavimentación de calles”, destacó.

La obra concluida y que fue supervisada, consistió en la construcción de 35.97 metros cuadrados de rampa e igual número de metros cuadrados de escalones de concreto hidráulico, así como la instalación de 47.96 metros lineales de barandal metálica, además de la construcción de 23.98 metros lineales de lavadero de concreto para aguas pluviales.

Con estas acciones, los vecinos del sector tendrán mayor seguridad y comodidad al transitar en el área, ya que esta escalinata dará conexión a las calles Torre San Antonio y Torre Eiffel de dicha colonia.