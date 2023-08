Tensión en Morena por proceso interno

CDMX

En un mensaje, el excanciller afirmó que está en riesgo la contienda interna de la 4T para definir al candidato presidencial.

Nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo, no habíamos visto tanto pago de encuestas falsas, no había yo registrado una campaña negra, incluso contra mi familia, y les habla alguien caracterizado en tener sangre fría”, dijo.

“(Hoy) es el sorteo de las encuestas, pero firmamos que no iba a pasar nada de lo que está pasando, estamos en foco rojo. Tienen que acatar la voluntad de la gente”, señaló.

“TODO EL APOYO QUE RECIBO ES VOLUNTARIO”

Luego de que Marcelo Ebrard acusó que hay cargada en el gobierno federal y de la CDMX a favor de ella, Claudia Sheinbaum respondió que eso es falso y llamó a la unidad del movimiento.

De gira en Zamora, Michoacán, la exjefa de Gobierno aseguró que todo el apoyo que ha recibido es voluntario y dijo que no hablará negativamente de sus competidores y compañeros.

Primero, que es falso. No ha habido acarreo, no han habido recursos públicos. Lo niego absolutamente. Y lo más importante, que me ayuden a comunicar: siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad”, expuso la exjefa de Gobierno.

ACTUAMOS DE FORMA IMPARCIAL: DELGADO

La dirigencia de Morena ha actuado de manera imparcial y transparente en la contienda interna rumbo a 2024, aseguró Mario Delgado.

Luego de que Ebrard acusó una cargada a favor de Sheinbaum, el líder nacional del partido afirmó que se han atendido las preocupaciones de todos los aspirantes de la 4T. En un posicionamiento que firmó junto con Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, señaló que también se han hecho llamados permanentes a la unidad, la congruencia y al respeto del acuerdo que se firmó para el proceso interno.

Destacó que la unidad no es una tarea sólo de la dirigencia, sino un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento.

EBRARD ACUSA A MORENA DE FAVORITISMO

Marcelo Ebrard lanzó una última advertencia a la dirigencia de Morena a que ordene detener el uso de todo el aparato del gobierno de la Ciudad de México, e incluso federal, en una cargada a favor de Claudia Sheinbaum, poniendo en riesgo el proceso interno donde habrá de elegirse a quien no sólo será el coordinador de la Defensa de la Transformación, sino, seguramente, “el próximo Presidente de México en 2024”.

“Porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita, no habíamos visto tanto pago de encuestas falsas, no había yo registrado una campaña negra, incluso contra mi familia, y les habla alguien caracterizado en tener sangre fría, no soy alguien de arrebatos”, dijo.

En un anuncio a medios de comunicación, el excanciller encendió los focos rojos en la contienda morenista, frente al incumplimiento de autoridades federales y locales en estados que, contrario a lo que se acordó por los aspirantes, se han volcado con el uso de recursos públicos para llenar mítines y tapizar las ciudades con bardas y espectaculares.

Lo que estamos viendo ahora es que están usando masivamente a la Secretaría de Bienestar en todo el país, están agilizando las brigadas para decirle a la gente que el Presidente quiere que sea Claudia, están haciendo un acarreo monumental, ¿por qué?, porque no hay confianza, porque si fuese cierto que tienen 10, 20 o los puntos que fueran de ventaja, no estaríamos viendo lo que estamos viendo.

“Lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza, y se los dice alguien que, en 2011, con una diferencia de 32 cuestionarios, no le tembló la voz para decirle a Andrés (Manuel López Obrador) ‘tú ganaste y a ti te apoyo”, señaló.

El excanciller dejó en claro que la competencia en Morena sólo queda entre dos: la exjefa de Gobierno y él, ambos comprometidos en el movimiento de la Cuarta Transformación, pero con visiones distintas del país que se desea.

“Yo respeto a todos mis compañeros, somos amigos. La decisión real, y estamos a unos días de conocerla, es Marcelo o Claudia, Claudia o Marcelo, eso es lo que hay que decidir en esta encuesta y veamos qué impacto tiene”, dijo.

Acompañado de su esposa y simpatizantes, en un salón de la zona de Polanco, Ebrard recordó que hoy se elegirán las cuatro empresas que llevarán a cabo las encuestas y, con ello, la etapa final del proceso, por lo que es necesario que la dirigencia de su partido “deje de simular, que actúe a la altura de lo que es el movimiento” y ofrezca certeza del piso parejo que se demandó en su momento.

Previamente, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Ebrard Casaubon expresó su confianza en el diseño y los resultados de la metodología de la encuesta del proceso para definir la Coordinación de la Defensa de la Transformación, que, en unos meses, se convertirá en el candidato de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de la República.

Por otra parte, el excanciller dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene derecho de presentar sus ideas respecto a cuál podría ser el rumbo de la Cuarta Transformación; sin embargo, señaló que ya no será quien dirigirá, porque la responsabilidad de la siguiente administración será de quien quede al frente de ella.

FALSO, NUNCA HUBO ACARREO: SHEINBAUM

De gira por Michoacán, Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de “acarreo monumental” y movilización a su favor por parte de la Secretaría de Bienestar que planteó ayer por la mañana Marcelo Ebrard.

Cuestionada al respecto, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que todo el apoyo que recibe es voluntario, reiteró en varias ocasiones que va a preservar la unidad y habrá de abstenerse de hablar negativamente de sus competidores.

Cuando los reporteros le preguntaron en la ciudad de Zamora qué le respondía a Ebrard, señaló:

“Primero, que es falso. No ha habido acarreo, no ha habido recursos públicos. Lo niego absolutamente.

“Y lo más importante, que me ayuden a comunicar: siempre voy a hablar bien de mis compañeros. Todos hacemos falta en este proyecto y siempre llamar a la unidad”, expuso.

La morenista dijo que son seis los participantes en el proceso, nombró a cada uno, enfatizando que todos se necesitan, porque lo más importante es el proyecto al que pertenecen y el futuro del país.

“Nunca van a oír de mí hablar mal de mis compañeros… tenemos que entender, todos, que somos un movimiento”, insistió.

En esa ciudad michoacana, la aspirante llamó a no olvidar que con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay “un gobierno distinto, completamente distinto”.

Señaló que “no hay que olvidarnos de lo que son” quienes conforman “al bloque conservador”, en alusión al Frente Amplio por México (FAM).

“Antes se servía a unos cuantos que se creían dueños de México”, expuso.

Señaló que, por eso, “somos parte de la continuidad de la Cuarta Transformación, no queremos que se vulnere el rumbo, el rumbo está trazado y es el que quiere el pueblo de México; por eso decimos: no hay marcha atrás, no hay marcha a la derecha, solamente un paso adelante por la transformación de la República”.

La exjefa de gobierno de la capital del país dijo que durante muchos años se creyó que el mandatario nunca gobernaría México, “pero cuando un pueblo se une, cuando un pueblo se concientiza, no hay manera de derrotar al sentimiento del pueblo de México y, por eso, en 2018 ganó esta Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

La morenista contó haber gobernado la CDMX sin haberla endeudado y ampliando el acceso a la educación de los jóvenes, porque se trata de un derecho y no de un privilegio.

Sheinbaum también criticó la designación de Francisco García Cabeza de Vaca como responsable del programa de seguridad del Frente Amplio por México

“Ya nada más les falta que García Luna sea su consejero legal y porque la verdad Fox ya es su vocero”, ironizó.

Posteriormente, en la Plaza Morelos de Morelia, Sheinbaum volvió al tema de la unidad al interior de la Cuarta Transformación.

“En el momento histórico que vivimos, también, siempre vamos a llamar a la unidad de nuestro movimiento, porque aquí nadie sobra, todos nos hacemos falta. Y la unidad es entre nosotros y con el pueblo de México. Eso lo aprendimos a lo largo de todos estos años”.

MARIO DELGADO NIEGA PARCIALIDAD

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la dirigencia nacional ha actuado de manera imparcial y transparente en la contienda interna para la selección de la coordinación de la Defensa de la Transformación, de donde surgirá la candidatura presidencial en 2024.

Mediante un posicionamiento firmado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se dio respuesta, sin nombrarlo, al excanciller Marcelo Ebrard, quien acusó al partido de permitir “un acarreo monumental” por parte de la Secretaría de Bienestar, en favor de Claudia Sheinbaum, y la participación de gobiernos locales en apoyo de los aspirantes.

La dirigencia nacional de Morena ha actuado de manera imparcial y transparente, conforme a nuestro Estatuto y al mandato del Consejo Nacional. En ese marco, se han escuchado y atendido las observaciones y preocupaciones de la y los aspirantes, haciendo un llamado permanente a la unidad, la congruencia y al respeto del acuerdo del Consejo Nacional”, sostuvieron los líderes morenistas.

El dirigente nacional aseguró que en la etapa de las encuestas, que comienza hoy con el sorteo de las empresas encuestadoras que participarán, se darán todas las garantías para que nada ni nadie se interponga en la decisión que le corresponde al pueblo de México.

Se reiteró que las encuestas tendrán el acompañamiento en todo momento y en cada etapa de la y los aspirantes, a través de sus representantes.

En el posicionamiento se destaca que la unidad no es una tarea sólo de la dirigencia, es un compromiso del que deben dar cuenta todos los miembros del movimiento, incluyendo a la y los aspirantes.