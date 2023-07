Tiburón ataca a mexicana en islas Galápagos

Quito,Ecuador

Una turista mexicana con nacionalidad estadunidense resultó gravemente herida tras ser atacada por un tiburón mientras buceaba en las islas Galápagos, Ecuador. El suceso fue reportado a la central de emergencias desde la isla de Baltra, en el centro del archipiélago ecuatoriano.

El médico de urgencias del hospital de isla Santa Cruz, Renato Pacheco, dijo a The Associated Press que la víctima es una mujer de 40 años. «Ella está estable, está consciente, fue intervenida quirúrgicamente en la pierna derecha. No perdió la pierna”, agregó.

Destacó que la mujer nunca perdió el conocimiento ni la movilidad de la pierna y el pie y que en el transcurso del día será trasladada desde Galápagos hasta el continente, a la ciudad de Guayaquil, para continuar los procedimientos médicos.

La turista fue identificada como Delia Yriarte.

En redes sociales se hizo viral un video en el momento que la mujer era trasladada de emergencia entre varias personas con un improvisado vendaje en la pierna que había sido mordida por el escualo.

#Ecuador

Nos llegan las imágenes de la turista que fue atacada por un tiburón en las #IslasGalápagos

Ocurrió mientras un grupo practicaba snorqueling (buceo de superficie) en la zona marina de Baltra.

La mujer, se encuentra estable, tras ser llevada de inmediato centro de salud. pic.twitter.com/1CafJOyA7G — Steeven Macías (@steevenmaciastv) July 5, 2023

Según información proporcionada por efectivos de la Marina que atendieron la emergencia, el ataque del tiburón se produjo en las inmediaciones del islote Mosquera, donde la mujer y otros turistas buceaban para observar especies marinas.

El archipiélago de Galápagos es un santuario de vida silvestre en medio del océano Pacífico, a mil kilómetros de las costas ecuatorianas, donde los turistas suelen realizar actividades de buceo para observar ballenas y tiburones de especies como martillo, tigre, tiburón ballena y punta negra.

Este archipiélago, formado por 13 islas grandes, 6 menores y 107 islotes y rocas, fue declarado como patrimonio natural de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1978 y es la segunda reserva marina más grande del planeta, considerada una de las mejor conservadas a nivel global, a la vez que la principal atracción turística de Ecuador.