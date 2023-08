Trump se declara “no culpable” de los cargos en su contra

Washington

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, compareció ante un tribunal en Washington D.C. tras ser acusado de conspiración para cambiar el resultado de las elecciones de 2020 que derivó en el asalto al Capitolio —sede del Congreso estadunidense— el pasado 6 de enero de 2021. Ante una jueza, el magnate se declaró «no culpable» de los cuatro cargos en su contra.

El exmandatario llegó a Washington alrededor de las 15:00 horas de este jueves 3 de agosto de 2023 para su comparecencia histórica. Previo a presentarse en el tribunal, Trump acusó a su rival, el presidente demócrata Joe Biden, de haber ordenado al Departamento de Justicia que le atribuya «tantos delitos como se puedan inventar».

«Los demócratas no quieren competir contra mí, de lo contrario no recurrirían a esta instrumentalización sin precedentes de la ‘Justicia’. Pero pronto, en 2024, será nuestro turno», añadió en su plataforma Truth Social. «¡Necesito una inculpación más para garantizar mi elección!» en 2024, sostuvo desafiante. «Es un gran honor, porque me arrestan por ustedes. ¡MAGA! (Hagan a Estados Unidos grande otra vez)».

Dijo que va a Washington por haber «cuestionado unas elecciones corruptas, amañadas y robadas», una afirmación que repite sin pruebas desde los comicios de 2020, que ganó Biden.

Fijan fecha para la próxima audiencia de Trump

El exmandatario se declaró «no culpable» de los cuatro cargos en su contra por interferir en las elecciones de 2020, esto al iniciar el proceso en su contra. La jueza magistrada Moxila Upadhyaya le preguntó a Trump cómo se declaró culpable de los cargos en la acusación y fijó la fecha para la próxima audiencia, que será el próximo 28 de agosto.

“¿Cómo se declara, Sr. Trump?” preguntó la jueza.

“No culpable”, dijo Trump.

El exmandatario tendría dos audiencias en las próximas dos semanas, tanto por esta acusación como por los documentos clasificados. Es posible que Trump deba estar en Fort Pierce (Florida), para una audiencia por los documentos del FBI el 14 de agosto, y luego dar la vuelta y estar en Washington para el 28 de agosto.

El expresidente será liberado con condiciones mínimas de liberación, que incluyen no poder comunicarse con nadie que se sepa que es testigo en el caso a menos que sea a través de un abogado. Su proceso habría sido más ágil, dado que el exmandatario ya está registado en el sistema federal de procesos penales.

Cerca de las 16:00 horas, ingresó a la sala del tribunal para su audiencia por los cargos presentados en su contra por el fiscal especial Jack Smith, pero el proceso inició con 15 minutos de retraso y sólo duró 30 minutos. A diferencia de sus dos primeras acusaciones, no hará comentarios al estilo de un mitin durante la tarde.

«Es un día triste para Estados Unidos»: Trump

Al terminar la audiencia, Trump regresó al Aeropuerto Ronald Reagan y habló brevemente con la prensa, asegurando que «es un día muy triste» para Estados Unidos tras la lectura de sus cargos por el asalto al Capitolio.

«Este es un día muy triste para Estados Unidos. Esta es una persecución de un oponente político», afirmó el expresdente al arribar a su aeronave, donde también criticó el estado de las calles de la capital del país. «Es triste conducir por Washington y ver la suciedad y la decadencia […] Este no es el lugar del que me fui, añadió.

Los reporteros en la pista de aterrizaje no tuvieron oportunidad de hacerle preguntas a Trump. Dio una breve declaración, luego se dio la vuelta rápidamente. Originalmente, su equipo había advertido que probablemente habría una oportunidad para hacer preguntas, pero cambiaron el plan en el último minuto.

¿Dónde compareció Trump en Washington?

Trump compareceió ante la jueza de instrucción Moxila Upadhyaya. A su llegada quedó nuevamente bajo arresto y le tomarán las huellas dactilares, pero no le harán una fotografía. Posteriormente el caso pasará a la jueza federal Tanya Chutkan, quien ya falló contra él en un caso en 2021.

La corte donde le leyeron los cargos está cerca del Capitolio, que fue asaltada por cientos de sus partidarios el 6 de enero de 2021 en su afán por impedir que se certificara la victoria de su oponente demócrata Joe Biden.

Las agencias de aplicación de la ley, incluido el Servicio Secreto de Estados Unidos y el departamento de policía de Washington D.C., dijeron que se implementaron medidas de seguridad adicionales. Se erigió una valla adicional fuera del juzgado y se estacionaron máquinas quitanieves para bloquear algunas carreteras cercanas, con un puñado disperso de manifestantes afuera, incluido uno con un cartel que decía «salvemos nuestra democracia». Otro par de personas ondeaba una bandera con el lema «Trump o muerte».

¿De qué acusan a Trump?

En una acusación de 45 páginas el martes, el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump y sus aliados de promover afirmaciones falsas de que las elecciones fueron manipuladas, presionar a los funcionarios estatales y federales para que alteraran los resultados y armar listas falsas de electores para tratar de arrebatarles los votos electorales.

Trump enfrenta cuatro cargos, incluida la conspiración para defraudar a los Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. El cargo más grave conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.

La acusación es la tercera en cuatro meses para Trump. Se declaró inocente de los cargos federales de que retuvo documentos clasificados después de dejar el cargo y de los cargos del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos de dinero secreto a la estrella del cine para adultos, Stormy Daniels.

Es posible que Trump pronto enfrente más cargos en Georgia, donde un fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones allí. La fiscal del área de Atlanta, Fani Willis, ha dicho que presentará cargos a mediados de agosto.

Trump aventaja en las encuestas pese a sus acusaciones

A pesar de sus enredos legales, Trump lidera un campo de rivales que buscan la nominación republicana de 2024. Las encuestas muestran al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un distante segundo lugar entre los votantes republicanos, muchos de los cuales han aceptado la afirmación de Trump de que es víctima de una «cacería de brujas demócrata».

La posición de Trump entre los votantes republicanos ha aumentado desde su primera acusación a principios de este año en Nueva York. Pero sus problemas legales pesan sobre su apoyo entre los votantes independientes, un 37% de los cuales dijeron en una encuesta de Reuters/Ipsos en julio que era menos probable que votaran por él en las elecciones generales como resultado de las acusaciones.

La gran mayoría de los líderes republicanos, incluidos varios que compiten con Trump por la Casa Blanca, lo defendieron o evitaron las críticas directas, acusando en cambio a la administración de Biden de armar al Departamento de Justicia contra un enemigo político.